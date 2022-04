Si aggiravano con fare sospetto a "caccia" di persone anziane: foglio di via per due giovani donne

Controlli a tappeto della Polizia di Stato. Proprio nell’ambito delle attività di controllo del territorio sono state identificate e perquisite due donne di origine rumena di 21 e 29 anni che erano state notate aggirarsi con fare sospetto in centro; la segnalazione al loro riguardo è giunta da cittadini che avevano notato che le due donne avvicinavano persone anziane con modalità che potevano essere finalizzate al borseggio, tenendo in braccio un bambino.

Una volta rintracciate sono state accompagnate in Questura per la loro identificazione e, tenuto conto di quanto accertato e dei precedenti penali risultati a loro carico per pregressi reati contro il patrimonio, sono state colpite dalla Misura di Prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per tre anni, emesso dal Questore di Forlì Lucio Aprile e notificato dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.