Si allarga la rete di "Romagna Cardio Protetta" con l'installazione di due defibrillatori

Anche il Centro Provinciale Istruzione Adulti "Silver Sirotti" ha aderito al progetto del Gruppo Medoc "Romagna Cardio Protetta", installando due defibrillatori semi-automatici nella sede amministrativa centrale a Forlì in Via Dandolo 16-18, diventando così un punto Dae di cardio protezione. Ad oggi con questi ulteriori inserimenti “Romagna Cardio Protetta” ha inserito più di 400 defibrillatori in aziende, palestre, scuole, edifici pubblici e privati della provincia. In questo modo, spiegano da Medoc, il Cpia "ha condiviso il valore e l’importanza del progetto, dotandosi di questo strumento salva vita che grazie ad un tempestivo intervento entro 5 minuti dalla perdita di coscienza, aumenta in modo rilevante la probabilità di sopravvivenza".