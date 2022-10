Si alza in cielo una densa colonna di fumo, un'auto in fiamme lungo la A-14: interviene la Polizia autostradale

Nel pomeriggio di sabato si registra un incendio lungo la A14 in direzione nord all'altezza di Forlì. Una macchina ha preso improvvisamente fuoco ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto la Polizia autostradale, nello specifico la sottosezione di Pieveacquedotto che ha gestito in sicurezza l'evento. Il conducente è riuscito a parcheggiare l'auto in una piazzola di sosta e mettersi in salvo. Grande la nuvola di fumo nero poco dopo il casello di Forlì, è accaduto intorno alle 16.