Si amplia la cantina di Terre Cevico, il quartiere: "Non risolto il problema del traffico pesante"

Sì unanime in Consiglio comunale, lunedì pomeriggio, alle delibera di variante urbanistica che permetterà alla società cooperativa vinicola Terre Cevico (la storica cantina sociale del Ronco, ndr) di ampliare il proprio stabilimento che si trova da 60 anni nel quartiere Ronco, in via Vassura. L'ampliamento verrà realizzato in un'area attualmente agricola su un lato dell'attuale stabilimento, che vedrà realizzarsi un nuovo capannone da 4.500 mq.

Non viene previsto un aumento di traffico veicolare, in quanto all'ampliamento non corrisponderà un aumento di produzione, ma un suo miglioramento qualitativo. Il progetto indica una stima di traffico medio di 5 autobotti con cisterna e 15 Tir al giorno in ingresso e uscita. Secondo le prescrizioni del Comune tali mezzi pesanti dovranno transitare dalla tangenziale, poi da via Montaspro, via Fontanelle e via Seganti.

Un percorso che vede favore il quartiere del Ronco, la cui presidente Samanta Servadei ha preso parte al Consiglio comunale di lunedì pomeriggio: “Siamo felici di un ampliamento di un'attività economica che rappresenta quasi un'istituzione per il Ronco, essendo qui da 60 anni”. Tuttavia Servadei rileva una criticità nel traffico pesante dato che lo stabilimento è inserito in un contesto residenziale. Così Servadei: “L'amministrazione comunale avrebbe dovuto chiedere un parere al quartiere all'inizio dell'iter. Non c'è alcun intervento previsto sull'accesso dei camion. Non si elimina la criticità dei mezzi pesanti che per errore si infilano nel parcheggio del Conad adiacente all'ingresso, inoltre lo stradello di accesso allo stabilimento è stretto e i camion devono fare diverse manovre per entrare, invadendo anche la corsia di marcia opposta in via Seganti”. Nel piano urbanistico è previsto il prolungamento da via Montaspro a via Seganti della strada di uscita dalla tangenziale, che risolverebbe i problemi di viabilità e di migliore accesso all'aeroporto, ma l'opera per il momento non è inserita tra le priorità.