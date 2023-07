Si appropria di un computer portatile dimenticato al parco: 46enne finisce nei guai

Dopo aver ritrovavo uno zainetto lasciato incustodito al parco, ha pensato bene di portarsi a casa il "Macbook" che si trovava all'interno, senza contattare le forze dell’ordine per denunciare il ritrovamento. "Dimenticanza" questa, che è costata molto cara al protagonista, un 46enne che è stato arrestato di Carabinieri di Villafranca. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di un passante.

L’uomo, rintracciato dai militari, ha fornito una dubbia spiegazione, lasciando trapelare un certo imbarazzo. Sono stati sufficienti pochi accertamenti investigativi per arrestare il soggetto con l'accusa di furto aggravato. Il giudice ha convalidato l'arresto, con il 46enne tornato in libertà poichp incensurato. L’auspicio che ne discende dalla particolare vicenda è che possa essere da insegnamento per chiunque dovesse ritrovare oggetti di valore e di altrui proprietà, di segnalarlo subito alle forze di polizia.