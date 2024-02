Si apre la campagna di tesseramento soci dell'Istituto per la Storia della Resistenza

L’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena è diventato Ente del Terzo Settore, questo modifica lo Statuto e l’Assemblea. Si apre dunque la campagna di tesseramento soci: la quota associativa annuale è di 20 euro, 15 euro per i giovani fino ai 25 anni. Per diventare soci è necessario inviare una mail a istorecofo@gmail.com con richiesta di diventare socio e fornire i propri dati.

Per poter partecipare alla prima Assemblea che avrà luogo ad aprile sarà necessario fare richiesta di tesseramento entro il 22 marzo 2024, è possibile tesserarsi anche in seguito ma si parteciperà alle assemblee successive.