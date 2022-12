Si aprono le porte delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Annalena Tonelli”

Si aprono le porte delle scuole dell’Istituto Comprensivo numero 4 di Forlì “Annalena Tonelli” che è lieto di presentare l’offerta educativo – didattica ai nuovi studenti che dal prossimo anno vorranno iscriversi nei vari plessi. Comincia la scuola primaria “Manzoni” mercoledì alle ore 18, poi sarà la volta della scuola dell’infanzia “Manzoni” giovedì alle 16. Il 19 dicembre alle 18 sarà la scuola secondaria di 1° “Piero Maroncelli” ad aprire le porte delle aule a quanti vorranno vedere la scuola, partecipare ai laboratori e conoscere i docenti. Per ultima sarà la scuola primaria “Dante Alighieri” che il 21 dicembre alle 18 presenterà le varie proposte didattiche e i progetti attivi all’interno del plesso. Saranno quattro serate dedicate ai futuri alunni e ai loro genitori che potranno sentirsi parte attiva partecipando alle attività proposte.

Nelle serate open day delle due scuole primarie le docenti della Dante e Manzoni presenteranno l’offerta formativa ai genitori, mentre i bambini presenti saranno invitati a leggere storie, a realizzare piccoli lavoretti che porteranno a casa, si cimenteranno in un laboratorio di coding e in una lezione di lingua inglese danzante. Nella serata dell’open day della scuola media, invece, ci saranno laboratori di matematica e scienze, tecnologia e arte, lingua inglese e seconda lingua (francese, tedesco e spagnolo). I ragazzi saranno accompagnati dai docenti della scuola secondaria a partecipare alle attività proposte e per una serata potranno essere i protagonisti delle proposte laboratoriali che vengono attuate durante l’anno scolastico dai docenti.