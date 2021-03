Si arricchisce il programma di "Sos genitori": tante opportunità e percorsi da sperimentare

Si arricchisce il programma "Sos genitori", con incontri a tema per genitori, nonni, educatori e insegnanti, gruppi di confronto per adulti e gruppi di parola per ragazzi e conferenze. Oltre ad iniziative per genitori con bimbi piccoli e piccolissimi,è possibile trovare incontri sull'adolescenza e pre-adolescenza, con un programma che offre tante opportunità e percorsi da sperimentare sia in presenza che online.

Fra le novità troviamo "La Merenda delle Mamme", incontro che si terrà un pomeriggio al mese. Un'occasione di incontro, confronto e scambio per mamme che hanno bambini dai 12 ai 36 mesi. Non mancheranno anticipazioni su altri progetti speciali in arrivo, che potrete scoprire contattandoci o consultando la nostra newsletter (per iscrizioni andare al link https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/newsletter-romagna-forlivese).

Altra novità è rappresentata dall’iniziativa "Il Centro per le Famiglie va in giardino": nei mesi di maggio e giugno è infatti previsto un ricco programma di laboratori e letture in giardino, in collaborazione con i volontari di “Nati per Leggere” e con le Biblioteche decentrate del Comune di Forlì. Torneranno, infine, "Le Merende dei Piccoli", tre pomeriggi per neogenitori e bambini in età 4/11 mesi, dedicati allo scambio e al confronto su dubbi, fatiche e diverse modalità di affrontare il periodo dello svezzamento.

Per bambini e genitori proseguono per tutto il mese di marzo – il martedì pomeriggio alle 16,30 in compagnia dei volontari di “Nati per Leggere”” - le "Storie al telefono... Ops, al video-telefono!!!", nuove storie con nuovi strumenti. Il primo appuntamento del ciclo di incontri e conferenze è previsto martedì 16 marzo, ore 20.30 ed è rivolto a famiglie con bambini in età 0/6 anni: "Che fatica cambiare!"Il vissuto dei bambini (e dei genitori) quando si affronta un cambiamento con Silvia Donati, psicologa e psicoterapeuta (Iscrizione aperta e obbligatoria su icos.comune.forli.fc.it).

Tutte le attività proposte sono gratuite, ma con iscrizione necessaria. Per le iniziative online, tutte le indicazioni arriveranno tramite e-mail. Per incontri, conferenze, letture, merende le iscrizioni sono online e al link icos.comune.forli.fc.it. Per coloro che avessero difficoltà e per qualsiasi dubbio è possibile rivolgersi allo Sportello Informafamiglie & Bambini (il contatto telefonico del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese è 0543 712667, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e giovedì dalle 15 alle 18; mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it). Per i gruppi di confronto e per le attività bambini e genitori insieme è possibile iscriversi contattando il Centro per le Famiglie. Per consultare il programma completo: www.comune.forli.fc.it