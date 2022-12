Si arricchisce l'offerta formativa della primaria "Peroni": previsto un open day per i genitori

A partire dal prossimo anno scolastico, la Scuola Primaria Peroni di Vecchiazzano, attiverà una ricca offerta formativa in orario extra scolastico: i corsi si svolgeranno da ottobre a maggio e saranno rivolti sia agli studenti del corso a tempo pieno che a quelli del corso antimeridiano. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito l'Associazione dei Genitori ed il Comitato di Quartiere, sempre attivo e collaborativo. Un aiuto per i genitori che lavorano anche in orario pomeridiano, ma soprattutto una grande opportunità per i bambini di Vecchiazzano e di tutto l'Istituto Comprensivo 7 Carmen Silvestroni, che potranno frequentare i corsi: tanto inglese con gli esperti madrelingua della British School di Lugo, laboratorio creativo, laboratorio teatrale, corso di scacchi, centro educativo di supporto allo studio gestito dalla Cooperativa L' Accoglienza e tanto sport, con Aics Basket, Asd Vecchiazzano Calcio e Gymnica 96, che da tempo operano sul territorio. Mercoledì 12 dicembre alle 18 è previsto un Open Day.