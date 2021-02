Si assumono assistenti sociali, la Uil organizza un corso di preparazione: le informazioni

In vista del concorso pubblico recentemente indetto per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di assistenti sociali “categoria D” nell’Unione Valle del Savio e Comune di Forlì le segreterie UIL FPL di Forlì e Cesena hanno deciso di metter insieme le proprie forze per dare corpo ad un corposo e ben strutturato corso di preparazione.

Le lezioni del corso di preparazione al concorso verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di Assistenti Sociali e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri Enti. Il corso infatti si articolerà in lezioni andando a toccare tutte le materie che possono interessare il profilo bandito. Come sempre la UIL FPL si avvarrà di docenti qualificati per l’elaborazione di un percorso di studi teorico/pratico qualificato.

Il corso aperto a tutti sarà totalmente gratuito per tutti gli iscritti alla UIL.

Per richiedere ulteriori informazioni e per effettuare la preiscrizione al corso di preparazione rivolgersi attraverso telefonata o email a:

Cesena Paolo Manzelli 347 3421022 uilfpl@uilcesena.it

Forlì Michele Bertaccini 328 9023131 uilfplforli@gmail.com