Si avvicina il restauro delle mura medicee e del Castello di Porta Romana, gli ex sindaci: "Un sogno di 10 anni fa"

"È con grande soddisfazione che vediamo montare il cantiere dei lavori di Restauro delle mura medicee e del Castello di Porta Romana". Così gli ex sindaci di Castrocaro Terma e Terra del Sole Marianna Tonellato e Luigi Pieraccini, nonché l’ex assessora Liviana Zanetti. Grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa dei Risparmio che servì per redigere il progetto, "i lavori verranno sostenuti con i fondi ottenuti dal Gruppo Europeo d’interesse economico denominato “People’s and Cities of Europe - Popoli e Comunità d'Europa, che ho avuto l’onore di fondare con carissimi amici e ho l’onore di presiedere”, ricorda Zanetti.

Il Gruppo Europeo d’interesse economico è uno strumento giuridico di diritto comunitario istituito con regolamento comunitario del 1985 dall’Unione Europei a disposizione di tutti i Paesi membri. "È grazie al sindaco Luigi Pieraccini che accolse il progetto Geie, e alla determinazione della sindaca Tonellato, che ha seguito gli atti di competenza del Comune capofila e che, soprattutto, ottenne a Roma il rifinanziamento del bando grazie al senatore Renzi e all'allora Ministra Bonetti, dopo che il governo Salvini aveva dirottato altrove i fondi, che il territorio e i cittadini possono ora vedere realizzate le azioni che ammontano a 1.993.847 euro", viene aggiunto da Zanetti.

Le azioni, oltre al restauro e recupero delle mura medicee e della Porta Romana (comprensive del terrazzo del castello) sono rivolte ad attività socio economiche e di inclusione sociale. Tra queste "generazione 2", destinato a donne e uomini immigrati di seconda generazione con vari moduli d’integrazione sociale (es, corsi di fotografia sociale) finalizzati a fare conoscere il territorio in cui vivono e l’apprendimento di strumenti utili per la comunicazione innovativa. Il Modulo D: Pari Opportunità è riservato a ragazze e donne di seconda generazione, e offre corsi come Sanificazione ambientale, Attività di contrasto al femminicidio e

Il Laboratorio della Fiaba di Dante, che ha offerto alle quinte classi del territorio uno strumento di diffusione e inclusione socio culturale che ha coinvolto non solo le giovani ma anche le famiglie immigrate nel territorio. Il Modulo E prevede la realizzazione di sito web, l’Individuazione dei prodotti culturali e turistici del territorio (Dante). Il Modulo F prevede l’Inclusione economica e sociale delle donne di seconda generazione con assistenza all’assunzione presso strutture pubbliche e private nei settori sociali, di accoglienza, tessile e produzione agricola.

“Attendiamo ora con fiducia l’avvio dei numerosi cantieri già finanziati dall’Amministrazione Tonellato: Casa della Salute, Rocca di Castrocaro, Via Gramsci, porte antiche di Castrocaro", dichiara l’ex sindaca Tonellato. "Dopo 10 anni finalmente vediamo realizzare i sogni di allora e confidiamo che i vengano eseguiti nella maniera corretta", sono le parole dell'ex sindaco Pieraccini.