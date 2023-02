Si avvicina la Segavecchia: i bimbi costruiscono il proprio costume a tema "mattoncino"

In occasione delle sfilate della Segavecchia ci sarà anche il Gruppo a piedi di Mattoncini. E per prepararsi a dovere sabato e domenica c’è stata grande partecipazione: sono stati infatti 32 i bambini, tra i tre e i 13 anni, che hanno partecipato agli appuntamenti in Mattoncinoteca dove hanno costruito il proprio costume a tema Mattoncino, aiutati con grande entusiasmo dai loro genitori, che sfileranno anche nel Gruppo a piedi.

Sabato i bambini partecipanti hanno animato non solo la "Mattoncinoteca4All", ma anche il piazzale antistante come dei veri writers con le bombolette per colorare i loro costumi. Domenica non è stato possibile a causa della pioggia, ma per chi non è riuscito a colorare il proprio costume è previsto un incontro sabato prossimo, 4 marzo, in Mattoncinoteca dalle ore 15 alle 17.

Inoltre chi è interessato a unirsi al Gruppo a piedi può costruirsi il costume in maniera autonoma e mandare una mail di adesione a Mattoncinoteca4All@gmail.com

L’iniziativa è in collaborazione con la Mattoncinoteca e l'associazione Hearth4Children Asp. Il Comune di Forlimpopoli ringrazia la BCC che ha messo a disposizione la sala dove si trova la Mattoncinoteca e, in questo caso, anche il piazzale antistante. La Mattoncinoteca è aperta tutti i sabati dalle 15 alle 17 per il gioco libero e gratuito, mentre gli insegnanti possono richiedere una apertura mattutina per laboratori per le loro classi. I due sabati della Segavecchia, la Mattoncinoteca si sposterà in piazza per il laboratorio di costruzione di mostri danteschi con i quali si intende celebrare l'imminente DanteDì, che ricorre il 25 marzo, giorno in cui Dante avrebbe iniziato il suo viaggio nell'aldilà.