Si celebra il ventesimo anniversario del Rotary Club Forlì Tre Valli: "I rotariani sono costruttori di relazioni"

‘Chi sono i rotariani?’ e ‘Che cosa fanno i rotariani?’ sono le due grandi questioni al centro dell’evento ‘Il Rotary per la Romagna’ che si svolgerà domenica a partire dalle 11 nel Centro Universitario di Bertinoro. “Queste sono le due domande fondamentali - spiega il presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Daniele Carloni - non solo per le persone ‘laiche’ che non sono all’interno di un Club service, ma sono le questioni che ogni giorno, ogni singolo socio di un Club deve porsi”. L’evento ‘Il Rotary per la Romagna’ raccoglie tutti i sette Club Rotary che operano in Romagna e vuole anche celebrare il ventesimo anniversario di nascita del Rotary Club Forlì Tre Valli.

“I rotariani sono costruttori di relazione, là dove esiste il deserto dell’incomunicabilità - prosegue il presidente Carloni -, sono donne e uomini che sanno vedere il caldo buono, là dove domina il freddo dell’indifferenza, sanno curare ferite che nessuno vuole più guardare, sanno dare valore anche a quanti, nel sentire comune, sono considerati scarto. Le donne e gli uomini del Rotary vivono la bruciante contraddizione della spes contra spem, per questo sono costruttori di speranza. E qui viene fuori un’altra domanda: ‘Come riescono a fare tutto questo?’ Mettendo a disposizione tempo, risorse proprie, idee, progettazione; in una parola: le loro persone, semplicemente”.

Il Rotary per la Romagna è un evento pubblico che vuole restituire alla cittadinanza tutto quanto i sette Club romagnoli abbiano realizzato nei loro servizi. Si parte alle 12 nella chiesa di San Silvestro con la cerimonia ufficiale di apertura, il saluto delle autorità e il suono della campana. Alle 13 è previsto il pranzo a buffet per tutti i partecipanti prenotati. Alle 14,30 nel giardino degli stemmi della rocca vescovile, musica italiana live anni ‘80 e ‘90 con gli Zic, a seguire la prese presentazione del dialetto romagnolo nelle scuole ‘La civiltà contadina, il dialetto romagnolo e la scuola di una volta’.

Alle 16,15 nella chiesa di San Silvestro si terrà la tavola rotonda con la presentazione del progetto ‘Proffilo e Eye-Riders: due video-games per migliorare l’apprendimento’, mentre ci si sposterà nel giardino degli stemmi della rocca alle 17,15 per la presentazione del ventennale del Rotary Club Forlì Tre Valli, per chiudere alle 17,45 con il concerto finale a cura Masini Ensemble Orchestra diretta dal Maestro Andrea Benzoni. In contemporanea al programma si svolgeranno in vari luoghi del Ceub altre attività a partire dalle 14 e fino alle 18. Visite guidate al Museo Interreligioso e alla Rocca Vescovile: le visite si svolgeranno su prenotazione con un minimo di 10 persone e saranno scaglionate ogni 30 minuti.

All’interno della corte della rocca, Nonno Banter propone per tutti i bambini e non solo i giochi di una volta. Nel giardino degli stemmi ‘Romagna rotariana dal cuore d’acciaio’, sarà possibile ammirare alcune delle auto che hanno scritto la storia dell’automobilismo italiano e internazionale. Nella torre del Revellino ‘La Romagna nella cartografia’, un viaggio in Romagna attraverso la sua cartografia a stampa dal Cinquecento all’Ottocento, a cura dell’Accademia dei Benigni di Bertinoro. Sempre alla torre del Revellino una degustazione di prodotti locali. Per informazioni: www.ceub.it.