Si celebra la Giornata della Terra, incontro online per una maggiore responsabilità ambientale

In occasione della Giornata Mondiale della Terra Legambiente Forlì Cesena ed il Comitato No Megastore via Bertini - Forlì organizzano un incontro online

Giovedì 22 aprile alle ore 21 in diretta sulle pagine Facebook del Comitato "NO megastore di via Bertini – Forlì" e di Legambiente Forlì Cesena, avrà luogo il nono incontro del ciclo che avrà come obiettivo celebrare la Giornata della Terra. In occasione della Giornata Mondiale della Terra Legambiente Forlì Cesena ed il Comitato No Megastore via Bertini - Forlì organizzano un incontro per sollecitare ad una maggiore responsabilità ambientale, stimolando una riflessione sull'impatto dei propri comportamenti e sulle interdipendenze economiche e sociali.

Saranno ospiti: Elisabetta Ramundo di Soapsapone Forlì; Roberto Leoni della Gelateria Leoni; Riccardo Ricci Petitoni della Cooperativa Stadera di Ravenna; Marco Affronte comunity manager di Circlab e parlamentare europeo; il Presidente di Romagna Acque Bernabè e l'assessore all'ambiente del comune di Forlì Giuseppe Petetta.

"Una serata piena di ospiti per sottolineare l'importanza della cura del nostro pianeta e come poter contribuire per continuare a salvarlo. Non c'è un pianeta b, è importante sensibilizzare la collettività per tutelare la Terra. I nostri ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti Presidente di Legambiente Forlì Cesena". L'incontro promosso dal Comitato NO megastore di via Bertini – Forlì e da Legambiente Forlì Cesena, sarà moderato da Sara Conficconi.