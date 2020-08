Si cercano con urgenza volontari per il censimento dei conigli al parco: "La mixo-matosi è dietro l'angolo"

Una richiesta particolare e urgente di volontari, sempre difficili da reperire nella settimana di Ferragosto. L'associazione "Made in bunny" segnala che oggi martedì alle ore 18:30 presso il parco urbano di Forlì si procede al censimento dei conigli, sotto la guida del medico veterinario della Ausl Romagna. L'operazione è necessaria per la tutela dei conigli del Parco Urbano, purtroppo più volte colpiti e decimati da epidemia di mixo-matosi. "E' un'operazione importante, contare i conigli: è la prima operazione in ogni protocollo veterinario per la gestione di colonie", spiega nel suo appello l'associazione. Ed ancora: "Bisogna fare in fretta perchè l'Emilia Romagna è zona endemica e la mixomatosi è dietro l'angolo. Appena finito il censimento potranno iniziare le vaccinazioni". Per questo, dato che mancano i volontari per il censimento, si chiede di scrivete subito a info@madeinbunny.org, lasciando il numero di telefono. L'attività è prevista già per il pomeriggio, e quindi purtroppo l'avviso è pervenuto nelle ultime ore possibili.

