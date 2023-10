Si è insediato il nuovo prefetto Rinaldo Argentieri, primo incontro col sindaco Zattini. "Prezioso sostegno alla ripartenza della nostra comunità"

Si è insediato ufficialmente in Piazza Ordelaffi il nuovo prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, lo ha ricevuto lunedì mattina in Municipio. Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha rivolto ad Argentieri "i migliori auguri per la nuova esperienza professionale nel territorio di Forlì-Cesena", manifestando anche "massima disponibilità al confronto e alla collaborazione sul campo per il raggiungimento di proficui risultati nell'interesse della comunità locale". "Sono certo che la sua lunga esperienza e il suo importante bagaglio professionale sapranno rappresentare un prezioso sostegno alla ripartenza della nostra comunità, colpita dal dramma dell’alluvione", ha dichiarato il sindaco Zattini.