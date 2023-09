Si è riunita la Coldiretti Senior di Forlì-Cesena, Cesare Garavini è stato confermato alla presidenza

Si è tenuto Giovedì sera il primo consiglio convocato ufficialmente a Cesena, dopo le elezioni di Aprile 2023, che hanno visto riconfermare Cesare Garavini alla Presidenza del movimento provinciale di Forlì-Cesena. All’ordine del giorno la presentazione dei nuovi membri: il vice presidente Fausto Placuzzi. e Il consiglio formato dagli storici nomi di Coldiretti Alberto Amadori, Liviana Collini, Piergiorgio Grilli, Tersi Graziano, Stefanini Pasquale, Antonelli Giuseppe, Canestrini Mario, Paolo Pasini e Corradossi Elena.

Terminati i saluti ed il giro di tavolo Garavini ha riassunto gli appuntamenti passati per presentare i progetti della nuova annata: a partire dalla vicina Giornata della Famiglia prevista per Domenica 1 Ottobre, per arrivare alla visita alla città di Roma prevista per il fine settimana di metà Ottobre in occasione del Villaggio Coldiretti del Circo Massimo.

“Siamo entusiasti della nuova programmazione e dei numerosi progetti che abbiamo presentato in questo primo incontro. L’intento è costante nel proporre iniziative che permettono ai nostri coetanei di viaggiare, scoprire nuovi territori ed apprezzare l’autenticità del Made in Italy anche in zone diverse da quelle dove siamo abituati a vivere”. Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati e si occupa di difendere e rivendicare i diritti dei propri iscritti nell’ambito del sistema Coldiretti di Forlì – Cesena.

Fondamentale inoltre, l’attività all’interno del Cupla, il coordinamento delle associazioni pensionati lavoratori autonomi che, nelle ultime settimane si sta focalizzando soprattutto sulla valutazione del sistema sanitario provinciale e regionale e in particolar modo sulle modalità di spesa delle ingenti risorse del Pnrr.

Infine, in collaborazione con Epaca Forlì – Cesena il Patronato della Coldiretti che assiste e tutela i cittadini per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Federpensionati rappresenta presso gli istituti preposti le istanze dei propri associati in tema di pensioni e assistenza sociale, dando così voce e mettendo al centro della propria attività il bisogno di servizi alle persone.

Presenti all’incontro Daniele di Pierro Responsabile di Epaca Forlì-Cesena, Silvia Lanzi Responsabile Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini accompagnata da Monica Rapellini coordinatrice e Celeste Zeppa Delegata di Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena Rimini.