Si è spenta Monica Buzzegoli, moglie di Vittorio Mussolini: fissati i funerali

Si è spenta martedì sera Monica Buzzegoli, seconda moglie di Vittorio Mussolini, secondogenito di Benito Mussolini. Aveva 91 anni, compiuti il 12 dicembre scorso. I funerali saranno celebrati venerdì mattina nella chiesa dei Cappuccini di via Ridolfi 27. Successivamente la salma sarà tumulata nella cripta della famiglia Mussolini, a San Cassiano (Predappio). Vittorio Mussolini, che morì nel 1997, conobbe Buzzegoli in Argentina. Nel 2001 la villa - dove hanno vissuto insieme a Donna Rachele - passò sotto la gestione di una persona esterna alla famiglia Mussolini che, con la collaborazione di Romano Mussolini, l'ha trasformata in un museo. Vittorio è sepolto vicino al padre nella cripta del cimitero di San Cassiano.