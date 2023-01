Si è spento nel 2019: il ricordo di Loris Pasi sempre forte nelle vite delle persone con diabete

Il ricordo di Loris Pasi, molto amato a Vecchiazzano e venuto a mancare a fine del 2019, è forte e vivo tra chi l’ha conosciuto e tra le persone con diabete della Romagna con cui ha tuttora in comune tanto. Grazie al sostegno della famiglia di Loris, e alla donazione di Cpie srl in sua memoria, Diabete Romagna può continuare a dare sostegno a tutte quelle persone che convivono con il diabete e con la complessità della sua gestione. Il sorriso di Loris è il sorriso di quei bambini e adulti con diabete che sanno di non essere soli.

Cpie srl, del figlio Cristian Pasi, con grande generosità e spirito di solidarietà, grazie ad un’importante donazione, sarà anche quest’anno in prima fila nel sostenere i progetti dell’associazione Diabete Romagna, così vitali per chi soffre di una malattia cronica così impegnativa come il diabete. Chi ha il diabete deve trovare in sé la forza per affrontare tutti i giorni la patologia e il supporto di psicologi, dietisti e podologi e dell’assistenza medica domiciliare per quei pazienti che non possono più recarsi in ospedale sono servizi essenziali, che riescono ad essere portati avanti dall’associazione Diabete Romagna solo grazie alla generosità di chi è loro a fianco.

Cpie srl nasce nel 2011 a Forlì per iniziativa di Cristian Pasi, titolare dell’azienda. Forte di 20 anni di esperienza del fondatore nel settore della quadristica industriale e quadristica di potenza. “Siamo profondamente grati alla Cpie srl e a Cristian Pasi perché ricordare Loris donando il sorriso a chi convive con il diabete significa celebrare la vita - afferma Pierre Cignani, presidente associazione Diabete Romagna -. Ci stringiamo ancora con affetto alla moglie di Loris, Luisa, ai suoi tre figli, Barbara, Cristian, Erica, ai nipoti Anna, Agata e Mattia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Loris ha vissuto come noi le preoccupazioni per il diabete e la volontà di costruire un mondo migliore per le persone che ne soffrono".