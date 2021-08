Si è spento Valerio Varoli, appassionato di storia fu uno dei massimi esperti della Torre Civica

Si è spento all'età di 86 anni Valerio Varoli già insegnate nell'Istituto per Geometri di Forlì e grande appassionato di storia locale. Oltre al suo lavoro di docente, per un lungo periodo ha svolto le funzioni di segretario dell'onorevole Stefano Servadei. Socialista da sempre, Varoli è stato segretario comunale del PSI di Forlì e poi apprezzato assessore del Comune di Forli negli anni Settanta. Appassionato di storia locale ha condotto diverse ricerche, in particolare quella dedicata alla ricostruzione della Torre Civica di Forlì, che è diventata un testo fondamentale per gli storici locali. Ritiratosi nel comune di Premilcuore, in località Montalto, ha servito quel comune come assessore per diversi anni nelle giunte guidate dal sindaco Luigi Capacci.