Si eliminano le tombe abbandonate, spazi per realizzare tombe di famiglia nel cimitero vecchio

Da tempo nel Cimitero Vecchio di via XXV ottobre a Forlimpopoli, non ci sono tombe di famiglia disponibili, e per questo non è stato possibile esaudire le varie richieste in questo senso arrivate in questi anni. Problema che non riguarda il Cimitero Nuovo di via Papa Giovanni, dove c’è ampia disponibilità di spazio per ospitare nuove tombe di famiglia. Ma per una sistemazione del Cimitero Vecchio, si apre uno spiraglio. La situazione, infatti, potrebbe cambiare in tempi relativamente brevi. Alcune sepolture, infatti, potrebbero tornare nella disponibilità del Comune, in conseguenza della ricognizione sulle tombe in stato di abbandono, che sarà eseguita nel prossimo triennio.

Già fin d’ora tutti i cittadini interessati possono presentare domanda di concessione di una tomba, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune insieme al relativo avviso pubblico. Le domande dovranno essere consegnate al Protocollo del Comune a mano, via posta o via mail (protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it). Verrà predisposto un elenco delle richieste arrivate e, nel momento in cui sarà disponibile una tomba, i richiedenti inseriti in questo elenco saranno contattati per fare la propria offerta economica, a partire dal prezzo base di concessione che sarà stabilito con una perizia del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione del comune di Forlimpopoli. L’invito a presentare l’offerta conterrà anche eventuali prescrizioni relative ai lavori di manutenzione, restauro o edificazione.