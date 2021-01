Si estende il focolaio alla casa di riposo Orsi Mangelli: positivi circa un terzo degli ospiti e numerosi operatori

Si estende il focolaio di Coronavirus che è scoppiato all'interno della casa di riposo Orsi Mangelli di Vecchiazzano, che conta 156 posti per gli ospiti, tra cui anche anziani affetti da Alzheimer, e 93 operatori collegati all'assistenza degli anziani. L'ultimo aggiornamento, infatti, indica in 47 attualmente il numero degli ospiti positivi al Covid, di cui due di loro ricoverati in ospedale. Si contano anche almeno 15 positività tra il personale socio-sanitario, per un totale di 62 positivi della struttura, a cui si aggiungono altri 7 ospiti che sono stati nel frattempo dichiarati guariti ufficialmente, tra quelli coinvolti nella prima fase del focolaio alle grande casa di riposo pubblica di via Castel Latino. Ci sarebbero anche un paio di decessi collegati a tale focolaio. Più di 70 persone delle circa 250 che ruotano intorno alla struttura sono quindi state toccate dal virus. Il focolaio si è diffuso in particolare su due piani del ricovero che si trova vicino all'ospedale Morgagni. L'Ausl ha già allestito il reparto Covid interno per i pazienti non acuti.