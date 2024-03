Si fingevano poliziotti e avvocati per raggirare gli anziani: Forlì vietata per tre anni per sei truffatori

Il questore Claudio Mastromattei ha emesso 6 fogli di via obbligatori, tre avvisi orali e sei Daspo urbani. Grazie al lavoro incisivo del personale della Divisione Anticrimine della Questura, diretta da Maurizio Maccora, al cui interno opera personale altamente qualificato e specializzato nelle misure di prevenzione, sono state valutate le condotte di persone ritenute pericolose per la sicurezza urbana e la tranquillità pubblica del territorio della provincia di Forlì-Cesena e sono state adottate, all’esito, le relative misure di contrasto. "Si tratta di provvedimenti amministrativi che, seppur non limitativi della libertà personale, incidono comunque su alcuni aspetti importanti della vita quotidiana con l’obiettivo di “inibire” l’inclinazione all’illegalità dei destinatari", informano dalla questura.

Lotta alle truffe

È il caso del foglio di via obbligatorio con i quali sono stati allontanati dal Comune di Forlì con divieto di ritorno per tre anni sei truffatori che hanno di recente “operato” sul territorio tentando di sottrarre a persone anziane i risparmi di una vita con il raggiro del “finto poliziotto” o del “finto avvocato”. Si tratta di individui senza scrupoli che si muovono sul territorio alla ricerca di anziani che, preoccupati per la “sorte” dei propri congiunti, si lasciano convincere, talora agevolmente, a consegnare ingenti somme di denaro a titolo di “cauzione” per la libertà dei propri cari (circostanza ovviamente non vera, non esiste alcuna cauzione da pagare).

Locali vietati per alcuni ubriachi molesti

Come misura di prevenzione “interdittiva” a tutela della sicurezza negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, sono stati emessi sei divieti di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia di Forlì-Cesena e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi tra le 13 e le 7 di qualsiasi giorno, per la durata di anni tre, nei confronti di alcuni individui che, in stato di manifesta ubriachezza, si sono resi responsabili di molestie o minacce nei confronti di avventori e dipendenti di alcuni bar del centro.

E, infine, l’avviso orale, misura monitoria, emessa nei confronti di tre persone, il cui curriculum vitae si è rivelato, spiegano dalla questore, "espressione di un’indole criminosa non occasionale o sporadica, indicativa della ostinata propensione alla commissione di reati, dai quali si ritiene abbia tratto i mezzi di sostentamento, in considerazione dell’esiguità dei redditi dichiarati".