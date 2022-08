Si impara a usare la radiotrasmittente: l'Unsi incontra i ragazzi del centro estivo di basket

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal Presidente Roberto Toscano e dai soci Raffaele Acri, Franco Prati, Gigi Mastrodonato e Lorenzo Girovagante ha incontrato i ragazzi e bambini, iscritti al centro estivo “Estate di Classe“ organizzato dall’Ente di promozione sportiva forlivese AICS Forlì Basket a Lido di Classe (nel Ravennate) per una lezione di comunicazione con le radio trasmittenti e storia del Tricolore Nazionale.

L’incontro pianificato con il gruppo di istruttori guidato da Gabriele Ghetti, aveva lo scopo di illustrare l’uso delle comunicazioni e procedure con le radiotrasmittenti, tradotte con un linguaggio comprensibile ed apprezzato dalla platea di ragazzi, per conoscere altri modi di comunicare in assenza dei supporti digitali e di internet anche in caso di momentanea necessità. I colleghi e soci del sodalizio militare, dopo aver brevemente spiegato l’uso degli apparati radio, hanno coinvolto i ragazzi, suddivisi per gruppi nel perimetro del loro campo estivo, per un esercizio di comunicazione con le radiotrasmittenti. I ragazzi hanno sinceramente apprezzato l’esperienza, guidati e supportati da uno staff istruttori attento e preparato che ha instaurato con i frequentatori un rapporto assolutamente speciale, attraverso il quale ricevono una adesione affettuosa delle loro indicazioni.



L’incontro è iniziato con una breve cerimonia dell’Alzabandiera organizzata in maniera campale, cui hanno partecipato cantando l’Inno Nazionale tutti i frequentatori ed istruttori, ricevendo successivamente una beve illustrazione sul significato dell’Inno Nazionale e della storia della nostra Bandiera.

Il Presidente Toscano ed i soci hanno infine premiato i partecipanti con un attestato di partecipazione della Sezione UNSI ed alcuni gadget in ricordo del gradevole incontro, oltre alla donazione al responsabile del Centro Estivo ed allo staff, di un Tricolore da collocare nel tendone che accoglie giornalmente i frequentatori, anche in ricordo della giornata trascorsa insieme. Un'esperienza che i componenti del sodalizio militare intendono ripetere presso altri luoghi di aggregazione giovanile, per diffondere alcuni aspetti dei valori ed esperienze, a favore dei giovani cittadini di Forlì, che hanno condotto il percorso della professione in uniforme, svolta negli anni del servizio attivo.