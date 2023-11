Si intensificano i controlli, l'area della stazione 'sorvegliata speciale'. Diversi provvedimenti di espulsione

Si avvicinano le festività natalizie e la Polizia di Stato intensifica i controlli nella provincia di Forlì-Cesena. Gli agenti dei Reparti Prevenzione Crimine, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno intensificato l'attività di sorveglianza soprattutto nella zona delle stazioni ferroviarie, con l'identificazione di cittadini stranieri. Due, risultati irregolari sul territorio, sono stati accompagnati presso un centro di permanenza rimpatri, in attesa del rilascio dei titoli di viaggio necessari ad imbarcarli su un volo diretto al loro Paese di origine; un altro è stato rimpatriato in Albania.

Due sono stati sottoposti al provvedimento del Questore di trattenimento del passaporto con obbligo di firma, provvedimento che nel lasso di tempo della sua esecuzione permette di organizzare l’accompagnamento coattivo; mentre un cittadino romeno, alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia che ne fanno presupporre la pericolosità, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione. Sono infine quattro i cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, sono stati espulsi con intimazione del Questore a lasciare il territorio nazionale.