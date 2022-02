Si mette in moto la macchina della solidarietà per l'Ucraina: raccolta di beni nei negozi

Al via iniziative concrete per aiutare il popolo ucraino tramite raccolte di materiali e donazioni sul territorio. Le indicazioni sono riportate nella pagina Facebook del deputato Marco Di Maio. In particolare a Forlì e Cesena presso i negozi "Smak" (piazza del Carmine 13 a Forlì e via Mura barriera ponente 67 a Cesena) e Mix Markt (viale Vittorio Veneto 94 a Forlì) si raccolgono i seguenti beni, gestiti direttamente dalla comunità ucraina: cibo di veloce e facile preparazione, barrette energetiche, frutta secca, noci, lattine, cibo in scatola, cracker, biscotti, noodles, cereali e legumi. Ma anche prodotti per medicare le ferite (garze, asciugamani in microfibra, bendaggi, cerotti, paracetamolo, ecc) e prodotti per l'igiene personale: dentifrici, spazzolini, pannolini, assorbenti, asciugamani di carta, disinfettanti, alcol, mascherine, ecc.

Anche l'amministrazione comunale di Meldola esprime solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, condannando le azioni di guerra di questi ultimi giorni. "Abbiamo esposto sul balcone del Comune la bandiera della pace, unendoci ai tanti appelli che chiedono una risoluzione non armata della grave crisi in atto e condividendo la preoccupazione per il popolo ucraino e per la stabilità dell'Europa tutta. Siamo vicini ai cittadini di origine ucraina che risiedono nel nostro Comune e a tutte le persone che a causa di questa guerra stanno vivendo ore di angoscia e preoccupazione per i loro familiari e per il loro paese", affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla Pace Jennifer Ruffilli.