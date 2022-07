Si mettono alla guida dopo aver bevuto troppo: saltano quattro patenti

Quello appena concluso è stato un weekend caratterizzato da intensi movimenti da e verso le località di villeggiatura, col personale della Polizia di Stato di Forlì, come sempre, a vigilare lungo le arterie del territorio. Le oltre 40 pattuglie della PolStrada hanno soccorso più di 20 automobilisti in difficoltà, oltre a contestare 58 violazioni al Codice della Strada e tagliare oltre 100 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. Ritirate anche 4 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza.

Venerdì, in particolare, le pattuglie sono state impegnate insieme alla Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena in una fitta serie di controlli su Tir sul tratto cesenate della A/14 e la vicina viabilità ordinaria. Quelli più malmessi sono stati accompagnati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì presso la sede della Motorizzazione a Pievesistina, per consentire agli ingegneri di verificarne l’idoneità alla circolazione. Sono state rilevate, tra le mancanze più frequenti, parabrezza scheggiati, carrozzerie malandate e gomme lisce o spaccate, che avrebbero allungato a dismisura gli spazi di arresto del mezzo in caso di frenata improvvisa.

Un camionista 36enne, in particolare, ha fatto en plein. Non solo lui viaggiava senza cintura di sicurezza, ma il suo T.I.R. aveva ogni tipo di malanno possibile: fari bruciati, parafango staccati e mancanti e, soprattutto, sterzo difettoso. In caso di manovra improvvisa, avrebbe avuto grosse difficoltà a tenere in strada quel bestione, che stava scaricando frutta e verdura in zona. Per l’uomo, che dovrà far vedere quanto prima il mezzo da un meccanico, sono scattate sanzioni per oltre 400 euro e il taglio di 5 punti dalla patente.