Si mobilita la comunità ucraina, donati alcuni libri per l'infanzia bilingue alla Pediatria di comunità

I libri, consegnati nei giorni scorsi, verranno dati ai bimbi che accedono ai servizi, come forma di accoglienza e strumento di dialogo e già in questi giorni si è potuta apprezzare l'espressione di sorpresa e gradimento da parte dei piccoli che ne hanno ricevuto uno in omaggio. "Desidero ringraziare di cuore la scuola Atelier delle lingue, nella persona della Sig.ra Veronica Di Pasquale, per la donazione di libri per bambini Ucraini - dichiara Giovanna Indorato, Direttrice Salute Donna e Infanzia di Forlì - è un piccolo gesto di grande valore, che ci aiuta a restituire a questi bimbi una dimensione di normalità. L'accoglienza e l'integrazione sono i punti focali della nostra Mission e questa donazione ci ausilia nel perseguimento dei nostri obiettivi. Grazie da parte della Pediatria di comunità di Forlì e da parte dei nostri bimbi" .

"I libri per l'infanzia in lingua ucraina non sono facilmente reperibili in Italia, per questo - dichiara Veronica Di Pasquale - titolare dell'Atelier delle Lingue di Forlì - ci siamo rivolti alla comunità ucraina di Forlì che, grazie alle donazioni di alcune famiglie, ci ha aiutato a trovarne qualcuno in più di quelli che come scuola eravamo riusciti a reperire sul mercato. Per noi era importante riuscire a dare questo contributo e la scelta dei testi bilingue non è stata casuale, ma pensata per dare un'opportunità ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi all'italiano e di conseguenza di riuscire a comunicare con gli altri. Sarebbe importante che ogni bambino potesse ricevere un libro da tenere con sé e per questo ci rendiamo anche disponibili ad aiutare chiunque volesse contribuire a questa iniziativa a reperirne altri". .

"Dunque la ricerca continua e l'auspicio dell'Ausl è anche quello di riuscire a coinvolgere altre realtà interessate a supportare questo progetto, con la finalità di donare un libro a tutti i bambini ucraini che accederanno ai nostri servizi sanitari. Grazie di cuore dalla Pediatria e dall'Azienda della Romagna tutta, all'Atelier delle lingue, che ha accolto con entusiasmo la nostra chiamata e il nostro invito ad aiutarci nel reperire i libri, creando un ponte con la Comunità ucraina, per offrire un gesto di solidarietà ai bambini, che rappresenta uno spiraglio di speranza in un momento drammatico per l'umanità intera".