Si mobilitano i lavoratori del settore edile: bus dal Forlivese per la manifestazione a Roma

Fillea Cgil e Feneal Uil di Forlì e Cesena parteciperanno alla mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore edile prevista per il primo aprile. I sindacati manifesteranno il prossimo primo aprile al quartiere Don Bosco di Roma "per difendere l’occupazione, il buon lavoro, per l’ambiente e la qualità delle nostre città, per la salute e la sicurezza nelle costruzioni". Per l'occasione saranno organizzati degli autobus. "Il Governo ha modificato le disposizioni sulla cessione del credito per le ristrutturazioni edili, ignorando le richieste provenienti da svariate associazioni, anche datoriali, che denunciano ripercussioni gravissime sia nel campo dell’occupazione che nei percorsi di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale", spiegano Antonella Arfelli e Giuseppe Meglio di Fillea Cgil e Fenael Uil.

"Le scelte del Governo colpiscono ancora una volta i redditi più bassi, impedendo ad una parte del paese l’accesso agli incentivi previsti per l’efficienza energetica, la messa in sicurezza degli edifici, il superamento delle barriere architettoniche - proseguono i sindacalisti -. Il Governo ignora il grido di allarme dei Sindacati per la perdita di oltre 100 mila posti di lavoro regolari nell’ambito delle costruzioni; il Governo rilancia, di contro, la liberalizzazione dei subappalti, rendendo più difficile esigere le tutele contrattuali e di legge dei lavoratori anche su salute, sicurezza e trattamento economico".