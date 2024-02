Si parla molto inglese per la grande mostra: "Preraffaelliti, esposizione internazionale che apre gli orizzonti del nostro territorio"

Sarà una mostra di respiro internazionale, quella che è stata presentata questa mattina, venerdì, al Museo San Domenico, dedicata ai Preraffaelliti, una mostra che viaggia su un continuo rimando tra Italia e Inghilterra (“Una lunga storia di amore”, l'ha definita il curatore delle grandi mostre forlivesi Gianfranco Brunelli). “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” apre le porte al pubblico domani, sabato 24 febbraio e sarà visitabile fino al 30 giugno: circa 320 opere appartenenti a varie espressioni artistiche, tra cui dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli.

“Sono 19 anni che diamo origine non solo a delle grandi mostre, ma ad un progetto culturale che possiamo definire un obiettivo felicemente raggiunto, quello di fare di Forlì una grande città di cultura, senza avere una storia artistica millenaria o secolare di città vicine come Ravenna o Ferrara”, presenta il nuovo appuntamento culturale il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Maurizio Gardini. Che aggiunge: “Quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più, una mostra con un respiro internazionale che apre gli orizzonti geografici e socio-economici del nostro territorio”.

E conferma da parte sua il sindaco Gian Luca Zattini, parlando ad un palco che ha come sfondo niente meno che il 'Pallade e il centauro' di Botticelli, in prestito dagli Uffizi: “Confermo che è stata una scommessa vinta. Nessun forlivese si può più immaginare la città senza le grandi mostre al San Domenico, che rappresentano una contaminazione per Forlì: diventare una città di arte e di cultura ha investito tutta la città e ha rappresentato uno stimolo per l'avvio di tante iniziative. Uno stimolo che Forlì ha raccolto”.

Tra il 1840 e il 1920 l'arte storica italiana, dal Medioevo al Rinascimento, ha un forte impatto sulla cultura visiva britannica, ed in particolare sui Preraffaelliti, un movimento artistico nato nell'Inghilterra vittoriana di metà Ottocento ad opera di alcuni artisti come William Holman Hunt, John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti, che aveva lo scopo di rinnovare la pittura inglese, considerata in declino a causa di norme eccessivamente formali e severe imposte dalla Royal Academy.

La mostra al San Domenico analizza il nuovo dialogo che dall'Inghilterra viene aperto nei confronti dell'arte italiana, che non vuole tanto distaccarsi da Raffaello e dai grandi classici rinascimentali che lo hanno seguito nel Cinquecento, quando dalla copia, ritenuta sterile e passiva, che ancora nell'Ottocento continuava ad essere fatta. In questo modo riscoprono un'arte italiana precedente, quella che veniva considerata semplicemente “primitiva” e da qui passarono ad una rivisitazione meno formale dei canoni. Le 320 opere in mostra allestiscono il dialogo tra gli originali del '400 e '500 italiani e le opere ottocentesche influenzate da essi.

Per spiegare dal punto di vista scientifico questo fermento culturale, che poi contagia l'Italia stessa, la grande mostra 2024 ha visto importanti curatori provenienti dal mondo anglosassone come Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, assieme a Cristina Acidini e Francesco Parisi, sotto la direzione di Gianfranco Brunelli. Tanto inglese, quindi, anche nelle relazioni che illustrano la filosofia della mostra. La mostra infatti, è stata “spunto per una collaborazione internazionale tra colleghi che hanno collaborato negli Stati Uniti e nel Regno Unito”, spiega Prettejohn, parlando proprio di un “spirito di accoglienza” in Italia, una nuova forma di collaborazione sulle tre sponde, quella mediterranea italiana e le due atlantiche di Inghilterra e Usa.

Una mostra, quindi, per conoscere artisti “che hanno avuto la forza di recuperare altri artisti di secoli prima, rivelandoli come originali ad un pubblico dell'Ottocento, artisti che non copiavano in modo reverenziale, ma hanno tratto una nuova ispirazione per quello che abbiamo definito il Rinascimento moderno”, sempre Prettejohn. Da qui, quindi, il sottotitolo della mostra forlivese sui Preraffaelliti: “Rinascimento moderno”.