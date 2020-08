Si perdono durante l'escursione: disavventura a lieto fine per una famiglia

Disavventura nel tardo pomeriggio di domenica per una famiglia di sei persone a Fonte del Bepi. Due donne di 35 e 37 anni un uomo di 45 anni due bambine rispettivamente di 12 e 13 anni e un maschietto di 5 anni, tutti di origine rumena, ma residenti Faenza, si erano recati a fare una passeggiata sul monte Collina. Partiti dal Lago di Ponte, dove hanno parcheggiato la loro auto, hanno percorso il sentiero sterrato che porta in cima al monte Tramazzo. Giunti in cima al monte, in località Fonte del Bepi, hanno trovato un quadrivio di sentieri che scendono verso Tredozio. Non sapendo che sentiero imboccare e valutando che di li poco sarebbe arrivato il buio hanno deciso di chiedere aiuto chiamando il 118, specificando che loro vedevano, poco distante, un cartello con lo stemma del Soccorso Alpino che riportava un numero.



Sono cartelli geo referenziati, finanziati dal parco delle foreste casentinesi e posizionati da operatori del Soccorso Alpino stazione Monte Falco che si sono dimostrati molto efficaci, come in questo caso. La squadra del Soccorso Alpino li ha raggiunti molto rapidamente e accompagnati illesi fino alla loro autovettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.