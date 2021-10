Si perdono nei boschi dell'Appennino: domenica di paura per una coppia di coniugi

Disavventura nell'Appennino forlivese per una coppia di Ravenna. Marito e moglie, rispettivamente di 65 e 62 anni, avevano infatti deciso di passare una domenica in mezzo alla natura

Marito e moglie, rispettivamente di 65 e 62 anni, avevano infatti deciso di passare una domenica in mezzo alla natura, e più precisamente in zona Fiumicello di Premilcuore.

Da Fiumicello hanno iniziato a salire sul sentiero CAI 309 che conduce fino al passo della Braccina. Arrivati in prossimità della Colla di Pian di Mezzano, hanno iniziato la discesa percorrendo il sentiero 307. Giunti in un tratto dove il sentiero attraversava ampie porzioni boschive i due hanno perso l’orientamento: erano circa le 15.20 quando i due escursionisti hanno deciso di chiamare il 112. Il Comando di Compagnia di Meldola ha attivato immediatamente il Cnsas, che ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della valle del Bidente. I coniugi sono stati raggiunti dal personale di soccorso intorno alle 17, illesi e senza nessun problema sanitario, e sono stati riaccompagnati dalla pattuglia dei Carabinieri Forestali di Premilcuore, già presenti sul posto, alle loro macchine.

