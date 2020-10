Si premiano i vincitori del concorso di traduzione dal latino "Tebaldo Fabbri"

Sabato alle 11:15, all’Aula Icaro 2 del Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì, si terrà la cerimonia di premiazione della 17esima edizione del Concorso di traduzione dal latino “Tebaldo Fabbri”, rivolto ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze Umane e Linguistici della Romagna. Il concorso intitolato all’illustre latinista, già preside del Liceo Classico forlivese, si era tenuto lo scorso 28 febbraio, vedendo la partecipazione di 60 studenti provenienti da vari licei del territorio.

I vincitori (Elisabetta Fogacci del Liceo “Cesare-Valgimigli” di Rimini, Sofia Cicero del Liceo Linguistico “Morgagni” di Forlì, Tomas Rubboli del Liceo Classico “Morgagni” di Forlì) verranno premiati alla presenza dell’Assessore alla Trasparenza, Legalità, Accessibilità del Comune di Forlì, Maria Pia Baroni e del professor Neo Bertaccini, in rappresentanza della Cooperativa Ricreativa Culturale “Alessandro Balducci” di Forlì.

Ospite della premiazione con una lectio magistralis sul tema “Educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole nell’era della rete” il professor Thomas Casadei, ex studente del Liceo Classico “Morgagni”, docente di Filosofia del Diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19 la cerimonia sarà aperta in presenza ad un limitatissimo numero di invitati, mentre le classi del Liceo “Morgagni” seguiranno l’evento in collegamento on-line.