Pochi giorni prima di Capodanno si presenta dai carabinieri: "Devo essere arrestato"

Pochi giorni prima di Capodanno si è presentato dai carabinieri spontaneamente, sostenendo di avere dei carichi penali pendenti. Ed effettivamente era così: il soggetto, 26 anni, ha così passato la notte dell'ultimo dell'anno in una cella della Rocca. E' quanto capitato venerdì 29 dicembre, quando i carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa il 7 ottobre 2022 dalla Procura di Pavia, per il reato di furto aggravato. Il giovane si è presentato all’ora di pranzo negli uffici della Stazione Carabinieri di Forlì, asserendo di avere a suo carico un provvedimento penale pendente. Dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato e condotto al carcere di Forlì dovendo espiare la pena di un anno, 11 mesi e 29 giorni di reclusione, per una serie di furti da lui commessi nell'anno 2022 nella provincia di Pavia.