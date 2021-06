Si presenta sotto casa dell'ex e comincia ad inveire ed urlare: arrestato per stalking

Un forlivese di 46 anni è stato arrestato nella tarda serata di martedì dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex. I poliziotti sono intervenuti dopo l'allarme al numero d'emergenza unico 112 della vittima, che aveva segnalato la presenza dell’ex in stato di agitazione davanti all’ingresso della sua abitazione. Gli agenti, al loro arrivo, hanno colto l’uomo che inveiva contro la ex ed il nuovo compagno, intervenuto a difesa e protezione della donna.

In questura sono poi giunti anche la vittima e il suo nuovo compagno, che hanno rappresentato quanto accaduto nella serata, al culmine di una serie di comportamenti persecutori che proseguivano secondo quanto dichiarato da circa un mese, dopo l’interruzione della convivenza tra i due. La vittima ha spiegato inoltre di avere già presentato denuncia ai Carabinieri un paio di settimane fa, accusando il 46enne di maltrattamenti in famiglia in relazione a vicende familiari durate una decina di anni.

La Polizia ha quindi arrestato lo “stalker” ponendolo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, richiesta dal pubblic ministero Fabio Magnolo. Venerdì mattina il giudice Massimo De Paoli ha convalidato l'arresto, applicando nei confronti dell’imputato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.