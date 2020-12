Si rafforza l'organico della Polizia Locale con cinque nuovi agenti

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, in qualità di Presidente dell’Unione della Romagna Forlivese, ha accolto in Municipio i 5 nuovi agenti della Polizia Locale che a partire da mercoledì presteranno servizio nei Comuni dell’Unione. "Nel riporre la massima fiducia nel loro operato, li ringrazio di cuore per l’impegno assunto e ad ognuno di essi auguro buon lavoro", sono le parole di Zattini. Presente anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo dopo: "Si tratta di agenti giovani e preparati che presteranno servizio - a tempo indeterminato - anche nella nostra città, garantendo con la massima professionalità e dedizione al lavoro, le migliori condizioni di civile convivenza e sicurezza urbana".