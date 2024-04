Si ricorda la Battaglia di Biserno: nello scontro contro i tedeschi persero la vita 11 partigiani

Venerdì, alle 10, come di consueto si terrà la commemorazione della Battaglia di Biserno. Il 12 aprile 1944, infatti, a Biserno di Santa Sofia tedeschi e partigiani si fronteggiarono in una dura battaglia in cui persero la vita 11 partigiani, che si sacrificarono anche per permettere ai loro compagni di fuggire e raggiungere le altre postazioni partigiane. "Il nostro pensiero va ai giovani caduti della Battaglia di Biserno, cui va il nostro ringraziamento: questo evento, seppure con i suoi tragici esiti, permise infatti alla Brigata di sganciarsi, di riorganizzarsi e continuare a combattere fino alla Liberazione del paese", dicono i rappresentanti di amministrazione e Anpi Santa Sofia. Per l'occasione, i rappresentati di Comune di Santa Sofia con Anpi Santa Sofia e coop. Reduci Combattenti si recheranno nei luoghi del combattimento per deporre corone in memoria dei caduti.