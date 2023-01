Si rifanno i marciapiedi a San Colombano: al via i lavori

Partiranno mercoledì i lavori di riasfaltatura e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di alcune strade all'interno dell'abitato della frazione di San Colombano. In particolare saranno riasfaltati i tratti più ammalorati di Via Francesconi, Via San Colombano Centro e Via del Partigiano in corrispondenza del giardino pubblico presso le ex scuole elementari, la Parrocchia e i campi da calcetto. L'intervento molto sentito e auspicato da tempo dai residenti, prevede un importo di 75.400 euro finanziato per 60.298 euro mediante contributi regionali e 15.075 euro mediante risorse comunali. “Soddisfazione per un intervento che dimostra attenzione alle priorità emerse durante gli incontri in frazione”: così il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini commentano l'avvio di un'opera di manutenzione “vicina alle esigenze della nostra comunità”.