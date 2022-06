Si rinforza la squadra degli Assistenti Civici di Forlì: otto nuovi volontari

Si rinforza la squadra degli Assistenti Civici di Forlì. In occasione della seduta di lunedì del Consiglio comunale hanno ricevuto l'attestato di partecipazione al corso Valerio Bertaccini, Giuseppina Giunchi, Antonio Marongelli, Morena Piazza, Teresa Robertiello e Gabriele Valentini, Daniela Lega e Gianni Treossi. Il corso è stato articolato in 20 ore di lezioni, che si sono svolte al centro sociale di via Angeloni 56, a cura della coop sociale "Onlus Risorsa Cittadino". Il presidente degli assistenti civici, Aldo De Bellis, e il coordinatore Vanni Ravaglioli, hanno provveduto alla consegna della dotazione per i servizi che verranno svolti in forma gratuita a favore dei cittadini alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini.

L'assistente civico è un cittadino opportunamente qualificato e formato che presta volontariamente la sua opera in stretta collaborazione con la Polizia Locale e collabora con il comune assicurando presenza attiva a vigile sul territorio. Rappresenta, quindi, un'efficace interfaccia tra cittadini e istituzioni, con lo scopo di monitorare esigenze, aspettative, difficoltà e problematiche eventualmente presenti sul territorio e promuovere la cultura della solidarietà, della prevenzione e del senso civico. Distingibili con un gilet "giallo fluo", non attivano comportamenti repressivi o impositivi e non si sostituiscono alla Polizia Locale, ma sono delle antenne sul territorio. Per i cittadini gli assistenti civici rappresentano accreditati punti di riferimento quotidiani itineranti per i casi di emergenza, necessità, imprevisti o particolari esigenze.