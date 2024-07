Si rinnova il progetto "Romiti Cammina": "Si coltivano nuove amicizie all'insegna dei sani stili di vita"

Si rinnova il progetto "Romiti Cammina". "Nato tanti anni fa da un'idea da alcuni residenti del Quartiere Romiti della città di Forlì, i quali avevano ravvisato la necessità di creare un momento di aggregazione, socializzazione e di conoscenza tra le persone del Territorio, aperto a tutti senza nessuna formalità e con la collaborazione del Comitato di quartiere Romiti, si è riusciti a creare un gruppo di cammino con l’obiettivo di favorire uno stile di vita salutare, contrastare la sedentarietà, la solitudine e l’isolamento sociale", spiega il coordinatore di quartiere, Stefano Valmori.

"Il gruppo di cammino si presta particolarmente per essere inteso non solo come forma di attività motoria, ma anche come strumento utile a favorire la socializzazione tra i partecipanti, lo sviluppo di un senso di comunità, la valorizzazione del territorio e della sua cultura", prosegue Valmori. La partecipazione è libera e gratuita. Ai partecipanti è consigliato abbigliamento ad alta visibilità, una torcia, una bottiglia di acqua, calzature adatte al cammino, ed è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada. "Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e gli organizzatori, che con molto impegno hanno contribuito alla buona riuscita del progetto", spiega il coordinatore di quartiere.

Rimarca Valmori: "Si sono create nuove amicizie e conoscenze, raggiungendo così l’obiettivo che tale progetto si era proposto.

Sani stili di vita e coltivare relazioni non passano mai di moda sono sempre attuali, sono gli strumenti per una buona longevità.

Importante risultato di questi anni tanto che il progetto è entrato a far parte nella mappa dei gruppi di cammino del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Ausl Romagna. Per tutti questi motivi l’auspicio è che questo progetto così importante per le persone possa proseguire anche nel futuro".