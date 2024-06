Si rinnova la rete del gas anche alla Cava: come cambierà la viabilità

Cambia la viabilità alla Cava per consentire i lavori alla rete del gas. In particolare sarà istituito un restringimento temporaneo della carreggiata con istituzione del senso unico alternato, divieto di sosta e divieto di transito (per le strade di larghezza fino a 6 metri) da lunedì 17 giugno al 12 luglio, salvo conclusione anticipata dei lavori, in via Firenze, via Tito Papirio, via Valeria, via Sapinia, via Consolare, via Tramazzo, via Tavollo, via Rubicone, via Gradara, via Badia Tedalda, via Carpegna, via Argenta, via Savio, via Tavullia, via Rubia Terulla, via Grasidia, via dei Liberti, via dei Tribuni, via Borghetto Livia, via Tossignano, via Comero, via Tevere, via M. Chiadini, via A. Monti, via Fiorenzuola, via San Leo e via Senatello.