Si rinnovano i vertici dell'associazione Mazziniana: Riccardo Tessarini è il nuovo presidente

La sezione mazziniana Giordano Bruno di Forlì riparte ampiamente rinnovata nella la composizione della direzione alla quale partecipano 7 donne e un buon numero di giovani. Riccardo Tessarini è il nuovo Presidente, Cecilia Spazzoli la vicepresidente, ad Elide Rusticali e' stato assegnato l'incarico di segretario-tesoriere, coadiuvata nella tesoreria da Natale Corzani, Federico Solfrini è responsabile delle relazioni europee. Alessandra Righini, Pietro Caruso, Livia Casadei, insieme al Presidente Tessarini, seguono la comunicazione. Fanno parte del nuovo direttivo anche Michele Bertaccini, Antonella Greggi, Beatrice Betti, Massimiliano Cescon e Bernadeta Grochowska.

Il presidente neoeletto, Riccardo Tessarini, ha voluto, accanto al comitato direttivo della sezione, anche un ristretto numero di invitati permanenti. Fanno parte di quest'ultimo organismo Roberto Balzani, Rosella Calista, Antonio Gardini e Mario Proli. Il neopresidente Tessarini ha detto subito dopo la sua nomina : "Abbiamo formato un bel Direttivo e sono doppiamente soddisfatto perché vedo entusiasmo, competenza e grandi potenzialità. Come sezione, abbiamo fatto tanta strada insieme ed è merito in primis dei Presidenti e dei Direttivi che si sono succeduti fino ad oggi. Oltre a loro, un pensiero di riconoscenza non può che andare a coloro che decenni fa hanno immaginato l'associazione mazziniana, l'hanno fondata e poi sostenuta con tutte le loro forze.

Guardo ai nostri compiti e al nostro ruolo nella comunità locale con il realismo che le circostanze impongono, senza però perdere la speranza nel Progresso, nella Fratellanza e nell'Umanità che ci contraddistingue come mazziniani.

Riccardo Tessarini ha 46 anni ed è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Nel 2004 ha vinto una borsa di studio presso il Dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Montreal. Attivo nel sociale da moltissimi anni, è stato dapprima attivista in Amnesty International e in Unicef, per i quali ha organizzato numerosi eventi culturali, didattici e di raccolta fondi; in seguito, ha aderito ed è diventato responsabile del progetto di educazione non formale alla cittadinanza “A Scuola di Democrazia” dell’associazione Pensiero e Azione, finanziato e realizzato per molti anni nelle scuole medie di Forlì.