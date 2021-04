Si simula un incidente aereo: programmata una prova d'emergenza al Ridolfi

Una prova d'emergenza per l'attivazione delle procedure di soccorso in caso di incidente aereo. E' quanto è stato programmato per sabato all'aeroporto Ridolfi di Forlì. L'esercitazione avrà luyogo a partire dalle 14. Saranno coinvolti nelle operazioni enti che operano all’interno della aerostazione ed esterni (118 e Vigili del Fuoco). "La verifica periodica per testare i piani e le procedure di sicurezza all’interno dell’aeroporto consente di garantire i massimi standard di sicurezza aeroportuale in coerenza con le normative di settore", spiega in una nota Forlì Airport.