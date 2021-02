Si ubriaca con una bottiglia di un superalcolico dentro il supermercato e finisce nei guai

Proseguono i controlli degli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì nei pressi della stazione ferroviaria e del centro commerciale "I Portici". A richiedere l'intervento dei poliziotti è stata la direzione del centro commerciale stesso poichè all'interno del supermercato si trovava un marocchino di 46 anni ubriaco. L'extracomunitario, secondo quanto ricostruito, aveva prelevato dalla scansia una bottiglia di un superalcolico, bevendone una parte prima ancora di superare le casse.

All’arrivo degli agenti l’uomo non ha dichiarato le proprie generalità per cui è stato accompagnato in Questura dove si è giunti alla sua identificazione tramite i rilievi delle impronte digitali. Alla fine contro di lui è scattata la denuncia per rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità, la contravvenzione per lo stato di manifesta ubriachezza, e quella prevista dal decreto “Minniti” sulla sicurezza urbana, che prevede l’ordine di allontanamento dal luogo in cui si è verificato il reato.

Foto di repertorio