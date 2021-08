Siccità, a Modigliana spente le fontane di piazza Matteotti e Cesare Battisti

Di piogge nemmeno l'ombra. E in un'estate condizionata dalla siccità a Modigliana è stato deciso di bloccare il flusso dell'acqua nella fontane di piazza Matteotti e di piazza Cesare Battisti. "Un intervento che è stato quantomai opportuno - sostiene il sindaco Jader Dardi -. Da mesi stiamo vivendo una stagione di grave siccità che impone a tutti noi di utilizzare l'acqua con attenzione e parsimonia, evitando sprechi e dispersione".

Dal primo cittadino l'invito "ad utilizzare l'acqua per gli usi essenziali, evitando dispersione e annaffiature. Non scorre acqua nel fiume ed è evidente la situazione di emergenza idrica che riguarda l'intero territorio". Dardi ricorda che "nei mesi scorsi abbiamo affrontato molte rotture nella rete dell'acquedotto, siamo intervenuti nell'area dei cimiteri, dove si era verificata una forte perdita d'acqua, così come in varie altre parti del paese. Enche nella vasca della fontana di piazza Cesare Battisti abbiamo bloccato l'erogazione già da alcuni mesi, per una notevole dispersione d'acqua".

Il sindaco ribadisce l'importanza del corretto utilizzo delle fontane nel centro del paese, "che in diverse occasioni sono state utilizzate in modo improprio e che non possono essere utilizzate per il prelievo d'acqua per lavare l'auto o innaffiare il giardino". Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ad uso potabile, il primo cittadino specifica che "il servizio è garantito dalla gestione dell'acquedotto ed è già avviato, su iniziativa di Romagna Acque, in collaborazione tra i comuni di Modigliana e Tredozio, la ricerca per individuare un'area per la realizzazione di un invaso ad uso potabile per garantire fornitura di acqua, anche nelle situazioni di emergenza che ci troviamo, purtroppo con sempre maggiore frequenza a dovere affrontare".