Marzo avaro di piogge: lo spettro del 2007 quando Ridracoli non vide alcuna tracimazione

Nei primi quindi giorni di marzo, il mese statisticamente più generoso per quanto riguarda le precipitazioni, il quantitativo di pioggia su Forlì non supera il millimetri. E non va meglio sui rilievi, dove i pluviometri hanno registrato poco meno di 5 millimetri di precipitazione. Non accenna a cambiare l’attuale anomalia meteo-climatica, caratterizzata da scarsissime precipitazioni. E stando alle previsioni meteoclimatiche di medio termine e stagionali, la situazione potrebbe protrarsi ancora nel tempo. "Una situazione anomala ma anche un chiaro segnale delle conseguenze del cambiamento climatico - afferma l’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile Irene Priolo -. Basti pensare che quest’anno abbiamo attivato la fase di attenzione per gli incendi boschivi già in febbraio, anziché a fine primavera o inizio estate come avviene di solito; è la prima volta, non era mai successo in passato". La diga di Ridracoli è a poco più del 76% della sua capienza totale, a circa 8 metri dal suo livello di sfioro.

In questo 2022 il gigante della Romagna non ha ancora visto il suggestivo fenomeno della tracimazione. E negli ultimi 20 anni solo nel 2007 la diga non tracimò. L'invaso potrebbe beneficiare dello scioglimento delle nevi presenti sul crinale, col manto bianco che oscilla tra i 40 ed i 70 centimetri, ma non sufficienti per riempirlo. E all'orizzonte Giove Pluvio non è propenso a dispensare piogge, colpa di un anticiclone delle Azzorre che blocca il passaggio delle perturbazioni atlantiche. Nell'immediato, dopo una breve parentesi anticiclonica africana, tornerà il freddo. Annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae: " Una massa d'aria più fredda e secca, proveniente dall'Europa orientale, determinerà un abbassamento delle temperature associato a tempo prevalentemente soleggiato. Le temperature minime torneranno a valori prossimi allo zero con gelate notturne in aperta campagna, mentre le massime invece saranno dapprima in diminuzione poi, a termine periodo, in lieve risalita".

Valori delle precipitazioni

Dal primo ottobre scorso i valori cumulati medi delle precipitazioni risultano sempre inferiori alle attese climatiche, con uno scostamento di -154 mm (pari al -36%) rispetto al periodo 2001-2020. Le piogge cumulate sono stimate tra le più basse degli ultimi 20 anni, negli ultimi sessant’anni valori inferiori si sono registrati solo nel 2002, 2007 e 2012. Anche le registrazioni idrometriche dei livelli delle portate del fiume Po hanno toccato le quote più basse dal 1991, ovvero degli ultimi trent’anni, con la situazione idrologica peggiore, di siccità estrema, a Piacenza, dove gli indicatori si fermano a quota –0,49 metri per 293 metri cubi al secondo. Il contenuto idrico dei terreni è stimato quasi ovunque moderatamente inferiore alla norma, molto inferiore sul settore nord-est del ferrarese e in aree dei rilievi occidentali, prossimo alla norma solo sulla provincia di Forlì-Cesena e sui rilievi del Bolognese.

Le regole per il risparmio idrico

La Regione sta costantemente monitorando l’evoluzione della situazione. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento idropotabile ma questo deve essere, per tutti, il momento delle buone pratiche, tecnologiche e comportamentali, volte al risparmio e a un uso sempre più razionale ed efficiente dell’acqua. Si ricorda, negli usi domestici, l’importanza di installare apparecchiature idrosanitarie a basso consumo idrico, come frangigetto, rubinetti e sciacquoni a basso flusso, oltre ad adottare altri comportamenti virtuosi.

Anche in vista della stagione irrigua ormai alle porte, in ambito agricolo risulta particolarmente importante focalizzare l’attenzione sull’efficienza dei sistemi irrigui e sulla loro gestione, sull’installazione di contatori e sul monitoraggio dei consumi, sull’individuazione di eventuali difetti e perdite delle reti, sulla scelta delle varietà colturali che necessitano meno acqua.

Per quanto riguarda l’uso industriale e i servizi, oltre alle numerose misure tecnologiche e impiantistiche già disponibili a seconda della specificità produttiva, si possono mettere in atto anche altri accorgimenti come l’uso di acque di scarico opportunamente trattate (riuso) e il riutilizzo dell’acqua per la stessa applicazione per la quale era stata originariamente utilizzata (riciclo).