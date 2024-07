Sicurezza in centro, il comitato Orgogliosi Forlivesi: "Cittadinanza attiva fondamentale per migliorare la qualità della vita"

Dopo l'espulsione del cittadino pakistano, coinvolto nella zuffa in Corso Mazzini alcune settimane fa, il comitato "Orgogliosi Forlivesi" ringrazia pubblicamente il questore Claudio Mastromattei, i suoi più stretti collaboratori e tutte le forze della Polizia di Stato "per l'impegno, disponibilità e determinazione. Doti così preziose a tutela di tutti noi e purtroppo, non così frequenti nella società di oggi".

"Vorremmo anche ricordare che le recenti importanti azioni di contrasto ai fenomeni di microcriminalità, purtroppo diffusi nel centro di Forlì, son frutto delle tantissime segnalazioni che giungono costanti dai normali cittadini - proseguono dal comitato -. Cittadinanza attiva, dunque, che non demorde, ma collabora proficuamente con le forze dell’ordine, cercando di portare piccoli, ma costanti miglioramenti verso una pacifica convivenza civica".

Dal comitato quindi l'invito "chiunque sia spettatore, o purtroppo vittima, di qualsiasi atto di violenza, aggressione, delinquenza o criminalità a segnalarlo e denunciarlo al 112. Solo con l’impegno di ognuno di noi, che è prezioso ma anche un dovere civico, si può risalire la china e raggiungere i risultati sperati".