Sicurezza del Fiume Ronco tra tra la via Emilia e Magliano: fondi in arrivo dalla Regione

Arriva il via libera per 10 nuovi cantieri di difesa del suolo in Emilia-Romagna. La Corte dei conti ha dato il disco verde al decreto che assegna alla Regione quasi 21 milioni di euro stanziati dal Ministero della Transizione ecologica per opere che interesseranno sette province. Nel forlivese-cesenate riflettori puntati sulla sicurezza di Cesuola e Ronco, con oltre 5 milioni 100 mila euro.

"Si tratta di risorse fondamentali che completano il quadro dei finanziamenti disponibili relativi a lavori già programmati, permettendone l’avvio, o che finanziano al 100% nuovi interventi- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa-. Partiranno così opere fondamentali per la sicurezza del territorio, giudicate di priorità molto elevata proprio secondo i criteri fissati a livello nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico".

Gli interventi in provincia

Nel forlivese-cesenate sono due i cantieri in programma: l’adeguamento del torrente Cesuola per proteggere la città di Cesena, con l’assegnazione di 4 milioni 400 mila euro che si sposano con il milione e mezzo già deliberato in precedenza, per complessivi 5 milioni 900 mila euro, e il sesto lotto della riqualificazione del fiume Ronco a Forlì, tra la via Emilia e Magliano, a cui sono destinati 760 mila euro, a implementare il milione e mezzo già programmato, per un totale di 2 milioni 260 mila euro.