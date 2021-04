Sicurezza ed organizzazione dei soccorsi: lezioni speciali per gli studenti del Saffi-Alberti

Sicurezza ed organizzazione dei soccorsi in caso d'emergenza, sia della Protezione Civile che dei Vigili del Fuoco. Questi gli argomenti trattati in occasione di una lezione all'istituto tecnico “Saffi-Alberti” riservata a due sezioni di terza e quarta superiore. Il progetto, proposto dal professor Paolo Ferro docente dell'istituto tecnico e consigliere regionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, avvallato dal dirigente scolastico professor Giovanni Maria Ghidetti, è stato svolto con la collaborazione del comando dei Vigili del Fuoco, attraverso l’esperto nel settore Giuseppe Loberto, autore della pubblicazione “consigli per la sicurezza”, divulgato nel 2010 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in oltre un milione di copie distribuite in tutte le scuole elementari e medie d’Italia, compreso quelle della provincia di Forlì-Cesena.

Nelle lezioni agli alunni, effettuate con didattica a distanza, dalla sede dell’istituto, l'ingegner Loberto ha illustrato agli 80 alunni l’organizzazione della Protezione Civile Nazionale e dei Vigili del Fuoco, quest’ultima componente fondamentale, ruolo riconvalidato con il recente codice emanato con il decreto legislativo 1 del 2018, che conferma nel soccorso il ruolo di coordinamento di tutte le componenti, comprese quelle del volontariato. "I ragazzi hanno mostrato notevole interesse sull’argomento e molti di loro hanno effettuato domande sulle modalità di accesso per divenire volontario dei vigile del fuoco o di protezione civile per dedicare il loro tempo libero nel sociale", rimarca Loberto.