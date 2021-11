Sicurezza nei parchi, arrivano i controlli di vicinato del gruppo 'Sos Indipendente'

Sicurezza di vicinato studiata appositamente per i parchi della città. E' quanto sta organizzando il gruppo “Ravenna e Forlì Sos Indipendente”, mutuando a Forlì un'iniziativa già in corso nella vicina Ravenna. Un contributo per dare più sicurezza ai parchi, sempre più nel mirino di baby gang che devastano locali e arredi, ma arrecano anche disturbo ai passanti e agli operatori commerciali.

Il gruppo opera su WhatsApp da diversi anni e si è sempre focalizzato sulla prevenzione dei furti, ma sta nascendo anche il gruppo specifico 'Decoro città di Forlì', animato principalmente da anziani attenti alle aree pubbliche come parchi e strade. Il loro controllo consiste solo in 'passeggiate' di controllo a vari orari e di avviso alle forze dell'ordine in caso di problematiche, così da mantenere sempre il presidio.

Il gruppo di WhatsApp 'Sos Indipendente' conta 11mila aderenti a Ravenna e circa 4000 a Forlì. A differenza dei gruppi di vicinato basati su Facebook in questo caso le informazioni sono mirate sull'attività di controllo, con comunicazioni utili ed efficaci, per non rendere lo strumento inutilizzabile con commenti o informazioni di altra natura. Il monitoraggio sui furti e relativi tentativi da parte dello stesso gruppo indica un netto aumento dei colpi specialmente nel forese. Le segnalazioni nelle ultime settimane, specialmente col cambio dell'ora solare che fa sì che diventi buio prima, indicano un aumento del 42% delle segnalazioni di furto.